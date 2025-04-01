"اليونيسف": مقتل 322 طفلا وإصابة 609 آخرين في قطاع غزة عقب انهيار وقف إطلاق النار

أعلنت منظمة "اليونيسف"، "مقتل 322 طفلا على الأقل وإصابة 609 آخرين في قطاع غزة عقب انهيار وقف إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي".

واشارت "اليونيسف"، في بيان لها، الى ان هناك "100 طفل في غزة يقتلون أو يتعرضون للتشويه يوميا خلال الأيام العشرة الماضية"، مؤكدة أن "معظم الأطفال الضحايا في القطاع هم من النازحين الذين لجأوا إلى خيام مؤقتة أو منازل متضررة".

وأضاف البيان أن "الحظر الشامل لدخول الإمدادات إلى قطاع غزة يعرض المدنيين وخصوصا مليون طفل لخطر بالغ"، مشيرا إلى أنه "خلال 18 شهرا من الحرب، قتل أكثر من 15 ألف طفل وأصيب أكثر من 34 ألفا واضطر مليون طفل للنزوح".