سلطات السويد ستقدم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 1,6 مليار دولار لأوكرانيا

تعهّدت الحكومة السويديّة بتقديم 16 مليار كرونة (1,6 مليار دولار) من المساعدات العسكريّة الجديدة لأوكرانيا، في أكبر حزمة من نوعها من السويد منذ بداية الحرب الرّوسيّة- الأوكرانيّة عام 2022.
وأشار وزير الدّفاع بال يونسون (Pål Jonson)، في تصريح صحافي، إلى أنّ السويد ترغب في "توجيه رسالة مفادها أنّنا نقوم بتعزيز دعمنا وتوسيع نطاقه وقوتّه"، لافتًا إلى أنّ "هناك أسبابًا قويّةً تحتّم القيام بذلك، في ضوء خطورة الوضع في أوكرانيا".
وأوضح أنّه سيتمّ تخصيص الجزء الأكبر من حزمة المساعدات أي 9 ملايين كرونة لشراء مواد منتجة حديثًا، "وبشكل رئيسي من السويد ولكن أيضًا من قاعدة الصّناعات الدّفاعيّة الأوروبيّة"، مشدّدًا على أنّ الحرب الآن في "مرحلة حرجة، وتركيزنا ينصبّ على دعم أوكرانيا قدر الإمكان كي تتمكّن من تعزيز موقفها خلال هذه المفاوضات".
وتُعدّ هذه الحزمة، الدّفعة التّاسعة عشرة من المساعدات العسكريّة المقدَّمة من السويد لأوكرانيا، ويقدّر إجماليها بنحو 80 مليار كرونة بحسب الحكومة.
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