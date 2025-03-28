شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تستعد لبدء أسبوع الآلام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء أسبوع الآلام، أحد أقدس الأسابيع في السنة القبطية، إذ تبدأ الاستعدادات الروحية والطقسية في جميع الكنائس، بدءًا من أحد الشعانين يوم الأحد 13 أبريل، استعدادًا لإحياء ذكرى آلام السيد المسيح وموته وقيامته.

وتشهد الكنائس القبطية خلال هذا الأسبوع صلوات البصخة المقدسة، التي تقام صباحًا ومساءً وسط أجواء خشوعية خاصة، حيث تتشح الكنائس بالسواد، وتُتلى القراءات والنبوات التي تروي أحداث الآلام، فيما تتعالى الألحان الحزينة التي تعبر عن مشاعر الحزن والتأمل الروحي.

كما تقوم الكنائس بتكثيف الاستعدادات لاستقبال المصلين، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية لضمان سلاسة إقامة الصلوات، وسط توقعات بحضور حشود كبيرة من الأقباط لإحياء هذا الأسبوع المقدس، الذي يختتم بصلوات الجمعة العظيمة واحتفالات عيد القيامة المجيد.

جدير بالذكر أن يواصل الأقباط الأرثوذكس صيامهم فى الصوم الكبير، المعروف أيضًا باسم الصوم الأربعينى المقدس، والذى يستمر لمدة 55 يومًا تنتهى بعيد القيامة المجيد، وتعد هذه الفترة من أقدس فترات السنة، وخلال الصوم الكبير، تتخذ العبادات والطقوس طابعًا خاصًا، إذ يتم تخصيص قراءات وصلوات يومية تعكس قصصًا محورية فى العقيدة المسيحية، يتم من خلالها نقل التعاليم المقدسة من جيل إلى جيل.