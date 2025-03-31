أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل

وكان الرئيس الأمريكي أوضح في وقت سابق أنه سيلتقي في إطار زيارته الخارجية الأولى للسعودية، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
واللافت في الأمر أن موعد زيارته الخارجية الأولى في فترة رئاسته الـ47 يتزامن مع تاريخ زيارته السابقة. في المقابل، يقول مسؤول في البيت الأبيض إن المحادثات المتوقع عقدها في الرياض ستتركز على مناقشة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج، فضلاً عن إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.
في الأثناء، نوقشت زيارة ترمب في الأسابيع الأخيرة بين مسؤولين سعوديين ونظرائهم الأميركيين، وذلك على هامش المحادثات التي استضافتها الرياض أخيراً بشأن النزاع في أوكرانيا، وفقاً لما ذكرته مصادر أبلغت موقع "أكسيوس".
إلى ذلك، يذكر أن أول اتصال هاتفي أجراه ترمب بزعيم أجنبي كان مع ولي العهد، وهو الأمر الذي وصفته أوساط أميركية بأنها "رسالة قوية لشريك وصديق أساسي منذ 80 عاماً".
وجرى في الاتصال بحث سبل التعاون بين السعودية وأميركا لإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي لمحاربة الإرهاب.
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