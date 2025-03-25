شكرا لقرائتكم خبر عن الحسابات الفلكية: ربيع هذا العام يستمر لمدة 92 يوما و 17 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ فصل الربيع رسميا الخميس 20 مارس 2025 ، وذلك بعد شتاء استمر 88 يوما و 23 ساعة.

الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، كشف أن ربيع هذا العام سيستمر لمدة 92 يوما و 17 ساعة و 35 دقيقة .

فى يوم الاعتدال الربيعي، أشرقت الشمس في هذا من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فيتساوي كمية الإشعاع الشمسي الساقط على نصفي الكرة الأرضية (الشمالي والجنوبي) والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها 12 ساعة تقريبا.

ووفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، بدأ فصل الربيع الخميس 20 مارس 2025 ويستمر لمدى 92 يوم و 17 ساعة و 35 دقيقة ، بينما يبدأ فصل الصيف السبت 21 يونيه ويستمر 92 يوما و39 ساعة و 37 دقيقة .

أما فصل الخريف فيبدأ الإثنين 22 سبتمبر ويستمر 89 يوما و 20 ساعة و44 دقيقة ، ليبدأ فصل الشتاء الأحد 21 ديسمبر ويستمر لمدة 88 يوما و 23 ساعة و 41 دقيقة .

والانقلاب الشتوي حدث السبت 21 ديسمبر 2024، يسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس ، ولأن الأرض أثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية ولكن مائلة بمقدار 23.5 درجة ، لذلك فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الأماكن في استقبال ضوء الشمس ، وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التي تفصلها عن الشمس هي السبب في حدوث الفصول الأربعة.

والقطب الشمالي كان مائل بعيدا عن الشمس في يوم الانقلاب الشتوي ووصلت الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة جنوب السماء ، لذلك فإن جميع المواقع شمال خط الاستواء كان طول النهار أقل من 12 ساعة في حين ان المناطق جنوب خط الاستواء كان النهار أطول من 12 ساعة .

و بعد وصول الشمس أقصى نقطة جنوب السماء" ظاهريا" في الانقلاب الشتوي سيلاحظ وكأنها تشرق من نقطة واحدة جنوب السماء لبضع الأيام قبل ان تبدأ مسارها الظاهري باتجاه الشمال من جديد نتيجة لحركة الارض في مدارها حول الشمس، وستبدأ بعد ذلك زيادة ساعات النهار حتى تتساوى مع ساعات الليل بحدوث الاعتدال الربيعي في 20 مارس.