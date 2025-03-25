شكرا لقرائتكم خبر عن إسناد أعمال رئيس الشهر العقارى والتوثيق للأمينة المساعد بمكتب القاهرة لـ6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار بإسناد القيام للقيام بأعمال رئيس قطاع الشهر العقارى لـ"سناء محمود محمد عفيفي" الأمين المساعد بمكتب الشهر العقارى والتوثيق القاهرة، لمدة 6 أشهر تبدأ من يوم 24 مارس الجاري، خلفا للدكتور أيمن عواد القائم بالأعمال السابق.

وتضمنت المادة الأولى من القرار تجديد ندب سناء محمود محمد عفيفي - الأمين المساعد بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة للقيام بأعمال الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمدة ستة أشهر.

كما جاء فى المادة الثانية من القرار يسند لها القيام بأعمال رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، لمدة ستة أشهر، وذلك إلى جانب عملها الأصلي المبين بالمادة الأولى من هذا القرار.