شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 أمام الجنيه المصرى بالبنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 أمام الجنيه المصري استقرار ملحوظ خلال آخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.54 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.56 جنيه للشراء و50.66 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.56 جنيه للشراء و50.66 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى CIB سعر 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار بباقي البنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى " CIB "

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.