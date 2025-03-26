شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات": دعم مبادرة 100 مليون صحة لتقديم أكثر من 200 مليون خدمة طبية والان مع تفاصيل الخبر

قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها تحملت تكلفة تجديد الباقات الشهرية لعدد 6 آلاف شريحة محمول، لمبادرة "100 مليون صحة" منذ عام 2019، لمساعدة وزارة الصحة لمتابعة الحالات المصابة، والتواصل معهم لاستكمال إجراءات الفحص وصرف العلاج اللازم عن طريق استخدام الخطوط المقدمة من الشركة من قبل الأطقم الطبية بالمراكز الصحية، والبالغ عددها 3527 مركزًا على مستوى 27 محافظة للدخول على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة وإعداد قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين.

أضافت الشركة، أن مبادرة "100 مليون صحة" قدمت أكثر من 200 مليون خدمة طبية للمواطنين من خلال عدد من المبادرات الرئاسية المستمرة في كافة أنحاء الجمهورية، وتتضمن مبادرة 100 يوم صحة، ومبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ومبادرة صحة المرأة المصرية، ومبادرة الاعتلال الكلوي، ومبادرة الفحص السمعي للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة صحة الأم والجنين ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار للتدخلات، ومبادرة نور حياة، ومبادرة الأورام السرطانية، وفحص المقبلين على الزواج.

أشارت المصرية للاتصالات، إلى دور الشركة في دعم عدد من الكيانات الطبية الكبرى التي تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين من خلال توفير خدمات الاتصالات والإنترنت بهدف رفع كفاءة العمل بتلك الكيانات مما يعود بالفائدة على المترددين على المستشفى، وتشمل تلك الكيانات مستشفى سرطان الأطفال 57357، ومستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى، ومستشفى الناس للأطفال، ومستشفى شفاء الأورمان، ومؤسسة أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان.

وذكرت الشركة المصرية للاتصالات، أنها دعمت المؤسسات الطبية التي تستهدف الفئات غير القادرة في المناطق التي لا تحظى بالكثير من الدعم الطبي وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، وتخدم الجمعية قاطني محافظة الإسماعيلية.