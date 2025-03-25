الامارات | بلاتيني بعد حكم تبرئته «لقد استعدت شرفي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أسطورة كرة القدم الفرنسية ميشيل بلاتيني اليوم الثلاثاء إنه «سعيد للغاية» ويشعر بأنه استعاد شرفه بعد أن برأته محكمة سويسرية من تهمة الاحتيال.

وأبلغ الصحفيين «انتهى الآن اضطهاد الفيفا وبعض المدعين الفيدراليين السويسريين لمدة عشر سنوات. انتهى الأمر تماما. وبالنسبة لي فقد استعدت شرفي اليوم، وأنا في غاية السعادة».

وقال بلاتيني، قائد ومدرب فرنسا السابق، إنه تلقى 10000 رسالة دعم، وسيحتفل بالحكم بالذهاب إلى مطعم.