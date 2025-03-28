شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال يتلقى مساعدات عسكرية كبيرة من الاتحاد الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصومال تلقيه شحنة مساعدات عسكرية كبيرة من الاتحاد الإفريقى، لدعم جهوده الرامية لتعزيز الأمن في البلاد.

وبحسب وزارة الخارجية الصومالية، الخميس، تلقت الجمهورية شحنة كبيرة من المعدات العسكرية من الاتحاد الإفريقي، تشمل عربات مدرعة وخوذات وسترات للجنود، وناقلات جند مدرعة وناقلات وقود ومياه ومحركات وإمدادات طبية وغيرها من الموارد الأساسية، بهدف تعزيز البنية التحتية الأمنية للبلاد والمساهمة في الاستقرار الإقليمي.

وأشارت إلى تسلم السفير الصومالي لدى إثيوبيا والممثل الدائم لدى الاتحاد الأفريقي عبد الله محمد ورفا، المعدات خلال فعالية تسليم مع فريق قاعدة اللوجستيات القارية التابعة للاتحاد الأفريقي في دوالا بالكاميرون.

وأعرب الصومال عن تقديره العميق للاتحاد الأفريقي على دعمه المتواصل الذي يعزز الأمن الإقليمي ويدعم التنمية المؤسسية ويعزز جهود مكافحة الإرهاب.

ويكافح الجيش الصومالي للقضاء على الإرهاب بدعم إفريقي وأممي، ويواجه مليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتنظيم داعش، وحقق عدة نجاحات مؤخرا.

وأمس أعلن الجيش، تنفيذه بالتعاون مع القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (AFRICOM) عملية عسكرية نوعية استهدفت عناصر إرهابية تابعة لتنظيم داعش في مرتفعات غولس بإقليم بري، التابع لولاية بونتلاند.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، أسفرت العملية عن مقتل عدد من عناصر التنظيم دون وقوع خسائر في صفوف المدنيين، فيما لا تزال عمليات حصر الخسائر التي تكبدها العدو جارية.

وجاءت الضربات الجوية كجزء من حملة عسكرية واسعة تقودها قوات دراويش ولاية بونتلاند، تستهدف أوكار الإرهابيين في منطقة "عليمسكاد" الجبلية، وذلك ضمن الجهود المستمرة للقضاء على المليشيات المتطرفة في البلاد.

وفي عملية أخرى، حققت الكتيبة التاسعة لالجيش، تقدما في معاركها ضد مليشيات الشباب في منطقة "أبغبيداي" الواقعة على بُعد 20 كيلومترًا شرقي مدينة هودر بمحافظة بكول.