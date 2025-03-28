ماذا يحدث للجسم عند تناول كحك العيد بكثرة؟ توقف فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتل الكعك والحلويات مكانة خاصة في احتفالات عيد الفطر، حيث لا تخلو الموائد من الكعك، البسكويت، والغُريبة، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول هذه الحلويات قد يؤدي إلى مشكلات صحية جسيمة، بسبب احتوائها على كميات كبيرة من السكر والدهون المشبعة، مما يؤثر سلبًا على صحة الجسم، بدءًا من زيادة الوزن إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وقد تصل المخاطر إلى الإصابة بأمراض القلب، ويحذر خبراء التغذية من العادات الغذائية الخاطئة خلال العيد، مؤكدين أن الاعتدال هو الحل الأمثل لتجنب الأضرار الصحية.

المخاطر الصحية للإفراط في تناول حلويات العيد

وفي هذا الصدد تحذر خبيرة التغذية العلاجية الدكتور شيماء خفاجي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، من الإفراط في تناول حلويات العيد لما قد تسببه من أضرار صحية خطيرة، ومن أبرز المخاطر:

زيادة الوزن والسمنة

تحتوي حلويات العيد على كميات كبيرة من السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة، خاصة عند تناولها دون ممارسة نشاط بدني، وتؤكد الدكتورة شيماء خفاجي، أن الحلويات الغنية بالسكر والدهون تؤدي إلى اضطراب هرمون اللبتين المسؤول عن الإحساس بالشبع، مما يدفع الشخص لتناول المزيد من الطعام.

اضطرابات الجهاز الهضمي

وأشار المركز القومي للبحوث سابقًا، إلى أن الإفراط في تناول الحلويات يؤدي إلى مشكلات هضمية متعددة، مثل الانتفاخ، عسر الهضم، والإمساك، بسبب احتوائها على كميات كبيرة من الدقيق الأبيض والسكر المكرر، والتي تؤثر على صحة الأمعاء وتوازن البكتيريا النافعة فيها.

ارتفاع مستويات السكر في الدم

توضح خفاجي أن تناول الحلويات بكثرة يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر بالدم، مما يجبر البنكرياس على إفراز كميات كبيرة من الأنسولين، وقد يتسبب هذا التكرار في تطور مقاومة الأنسولين، وهي من العوامل المؤدية للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

التأثير السلبي على صحة القلب

بحسب المركز القومي للبحوث، فإن الاستهلاك المفرط للسكريات يؤثر على صحة القلب، حيث يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة الدهون الثلاثية، ما يزيد من مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية، وتحذر استشاري التغذية العلاجية، من أن الإفراط في تناول حلويات العيد قد يسبب التهابات مزمنة وضعف الأوعية الدموية، ما يضاعف خطر الإصابة بالسكتات القلبية.

مشاكل الأسنان والتسوس

تشير الأبحاث إلى أن السكريات الموجودة في حلويات العيد توفر بيئة مثالية لنمو البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان، حيث تتغذى هذه البكتيريا على السكريات المتبقية داخل الفم، منتجة أحماض تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، كما أن الحلويات اللزجة مثل الشوكولاتة والكراميل تبقى عالقة في الفم لفترة طويلة، مما يزيد من احتمالية التسوس.

تقلبات المزاج والإرهاق

يؤكد خبراء التغذية أن تناول الحلويات بكميات كبيرة يؤدي إلى تقلبات في المزاج نتيجة التأثير السريع للسكر على الدماغ، حيث يمنح الشخص طاقة مؤقتة يتبعها انخفاض سريع في مستوى السكر، مما يؤدي إلى الشعور بالخمول والتعب، وقد يتسبب ذلك في اضطرابات نفسية مثل التوتر والقلق.

وأكد المركز القومي للبحوث، أن الإفراط في تناول حلويات العيد قد يُفقد الجسم الفوائد الصحية التي اكتسبها خلال شهر رمضان، موضحًا أن الصيام يساعد في التخلص من الدهون الزائدة وتحسين عملية التمثيل الغذائي، إلا أن تناول كميات كبيرة من الحلويات خلال العيد قد يعكس هذه الفوائد، ويزيد من فرص الإصابة بمشكلات صحية مختلفة.

الحلويات تؤثر على صحة الكبد

تحذر الدكتورة شيماء خفاجي من تأثير السكريات والدهون المشبعة على الكبد، مشيرة إلى أن تراكم الدهون على الكبد قد يؤدي إلى الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي، وهي حالة قد تتطور إلى تليف الكبد إذا لم يتم التحكم فيها.

نصائح لتجنب أضرار حلويات العيد

للاستمتاع بحلويات العيد دون التعرض لمشاكل صحية، تنصح خبيرة التغذية باتباع بعض الإرشادات: