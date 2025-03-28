شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 40 مساعدا.. تحليل لحالات وقرارات الحكام واختبارات فيديو ولياقة بدنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرت لجنة الحكام الرئيسة برئاسة أوسكار رويز و بحضور أعضاء اللجنة اليوم ، تحليل لبعض الحالات التحكيمية ومناقشة بعض القرارات الجدلية من دورى القسم الأول (نايل) بمشاركة 40 مساعدا، وخضع المساعدون لاختبارات فيديو تست واختبار اللياقة البدنية.
وفي وقت سابق، أجرت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الكولومبي أوسكار رويز تدريبًا عمليًا للحكام بمركز المنتخبات الوطنية، وبعد التدريب العملي تناول الحكام وأعضاء اللجنة طعام الإفطار، وأجرت تحليل لبعض الحالات الجدلية في الجولة الأولى بالمرحلة الثانية من دوري القسم الأول (نايل) وربع نهائي كأس مصر.
في سياق متصل، يعقد أوسكار رويز ، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، اجتماعاً مع الحكام قبل 24 ساعة من كل مباراة بالدورى المصرى، على أن يقوم بتدريبات لكل طاقم حكام فى الملعب، وكذلك فى غرفة الاجتماعات، ويعقب كل مباراة اجتماعا مع كل طاقم لمراجعة القرارات وتصحيح الأخطاء بشكل فردى.
وحذر رويز الحكام من الوقوع في أخطاء خلال المباريات المقبلة، مشدداً على ضرورة التركيز لاتخاذ القرارات الصحيحة، كما سيكون هناك إعداد للحكام قبل المباريات من خلال الاجتماع بهم قبل المباراة بـ24 ساعة، سواء في الملعب أو داخل غرفة الاجتماعات، وسيتم تصحيح الأخطاء بشكل فردى.وطالب رويز بتقليل المدة التي يستغرقها الحكام لمراجعة اللعبات الجدلية مع حكام تقنية الفيديو، مؤكدا على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الحكام خلال المرحلة المقبلة، كما كشف عن تنظيم اجتماعات مستمرة خلال الأيام المقبلة مع الحكام المساعدين وحكام تقنية الفيديو والمحكمات وحكام القسم الثانى.
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