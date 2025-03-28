شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 40 مساعدا.. تحليل لحالات وقرارات الحكام واختبارات فيديو ولياقة بدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت لجنة الحكام الرئيسة برئاسة أوسكار رويز و بحضور أعضاء اللجنة اليوم ، تحليل لبعض الحالات التحكيمية ومناقشة بعض القرارات الجدلية من دورى القسم الأول (نايل) بمشاركة 40 مساعدا، وخضع المساعدون لاختبارات فيديو تست واختبار اللياقة البدنية.

وفي وقت سابق، أجرت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الكولومبي أوسكار رويز تدريبًا عمليًا للحكام بمركز المنتخبات الوطنية، وبعد التدريب العملي تناول الحكام وأعضاء اللجنة طعام الإفطار، وأجرت تحليل لبعض الحالات الجدلية في الجولة الأولى بالمرحلة الثانية من دوري القسم الأول (نايل) وربع نهائي كأس مصر.