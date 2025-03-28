ترامب: إدارتي منخرطة في دبلوماسية دؤوبة من أجل إحلال سلام دائم في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إدارته تسعى لإحلال السلام في العالم، مشددًا على أنه لا بد من الوصول إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية، شدد ترامب، خلال كلمته في قمة الأولوية التي تنظمها "مبادرة مستقبل الاستثمار"،أنه تحدث مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل الوصول إلى سلام، موجهًا الشكر إلى ولي العهد السعودي على استضافة محادثات السلام حول أوكرانيا.

وهاجم ترامب نظيره الأوكراني قائلًا: "زيلينسكي نجح في التلاعب ببايدن وإدارته، كما أنه كان بإمكانه الحضور إلى المحادثات مع روسيا لو أراد ذلك، ولا بد من الوصول إلى وقف نار في أوكرانيا وإحلال السلام في الشرق الأوسط".

وأكد ترامب أنَّ إدارته لديها الرغبة في إعادة الاستقرار إلى أوروبا وعلى القارة العجوز مواجهة قضية المهاجرين بذكاء أكبر.