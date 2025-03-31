شكرا لقرائتكم خبر عن اعلامي عسكري يكشف امر صادم بشان غارات صنعاء حتى لو تعرضت لنووي لن يحدث هذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الاعلامي راشد معروف:لو تضرب أمريكا في اليمن خمسين عام لايمكن يضعفون قدرات الخوثي، لأنه يمتلك قواعد محصنة جيدا وسط الجبال، وبالنسبة للمعسكرات القديمة التي يضربوها بصنعاء لايوجد فيها شيء أصلا، لو فيها شيء كان سمع الجميع إنفجارات الذخائر والصواريخ بعد كل غارة، والخوثي ليس بهذا الغباء الذي يجعله يخزن صواريخه في معسكرات ومواقع معروفة من زمان وقد ضربها التحالف العربي، اكثر من مرة.

واضاف:و تكرار ضرب هذه المواقع دليل على أن امريكا لا تمتلك بنك أهداف، وأما القواعد التي أسسها الخوثيين في جبال صعدة والجوف انا شفت الكثير من الصور الجوية المتداولة لهذه القواعد تنشرها بعض المنصات في تويتر ومن خلال الصور يتضح جيدا بان تدمير مخازن بهذه العمق وسط الجبال من سابع المستحيلات لو تضربها بنووي والله ما تصل إليها، ولذلك من يمتلك كل هذه المخازن المحصنة في هذه الجبال لايمكن يروح يحط لك مخزن في أي معسكرات من التي مكشوفة ومعروفة وسهلة الأستهداف.

واختتم:وأما بالنسبة للقيادات الكبيرة أمريكا بنفسها أكدت بأن الغرض ليس إسقاط نظام الخوثي، يعني لايمكن نضرب القيادة الكبيرة ونكتفي فقط بضرب بعض القيادات الميدانية من الصف الثالث أو الثاني اذا صادف وجودهم في اي تجمعات في المعسكرات او أثناء التخطيط لإطلاق صواريخ وغيرها يتم إستهدافهم، والبديل موجود يغيرون بدلهم بوقته وعلى هذا الحال اذا أنتظرنا أمريكا تضعف الخوثي با تسوي لنا كما عملت بحكومة افغاlنستان عشرن عام تحارب طاlلبان وبالنهاية سلمتهم السلاح بكل أنواعه يقتحمون المدن ويسقطون الحكومة بيومين، وهذا السيناريو متوقع في اليمن اذا أستمرت الشرعية منتظرة التصفيات النهائية مع أمريكا بايكون النهائي في عدن وسلامتكم.

