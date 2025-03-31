شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجيش الامريكي الان يهاجم العاصمة صنعاء "المواقع المستهدفة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - nbsp;3 غارات أميركية على مخابئ أسلحة حوثية في قاعدة "الديلمي" شمال صنعاء

???? تحليق متواصل للطائرات الأميركية فوق العاصمة اليمنية صنعاء

عدن - ياسمين التهامي - nbsp;3 غارات أميركية على مخابئ أسلحة حوثية في قاعدة "الديلمي" شمال صنعاء???? تحليق متواصل للطائرات الأميركية فوق العاصمة اليمنية صنعاء

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