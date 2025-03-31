شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات حو ثية تظهر بمحافظة تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت قيادات بمليشيا الحوثيين في تعز. وقام محافظ محافظ عمران الحوثي فيصل جعمان اليوم، ومعه عضو مجلس الشورى يحيى عشيش ووكيلا المحافظة حسن الاشقص وامين فراص المعينين من الحوثيين بزيارة عناصرهم في جبهة مقبنة بمحافظة تعز بحسب وكالة انباء الحوثيين.

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