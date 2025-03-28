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الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني في مكة

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الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني في مكة

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

استقبل الأمير ، اليوم الجمعة، في قصر الصفا بمكة المكرمة، رئيس مجلس السيادة السوداني.

 

 

وبحسب وكالة الأنباء ، استعرض الطرفان مستجدات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار في السودان.

 

كما بحث الطرفان آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، وتم التوافق على إنشاء مجلس تنسيق يُعنى بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

 

وفي وقت سابق، أشاد البرهان بالعلاقات مع السعودية خلال استقباله الوفد السعودي الزائر لبورتسودان لبحث الدعم لمرحلة ما بعد الحرب في السودان.

 

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم تأكيده طلب بلاده مساعدة سعودية عاجلة لإعادة تشغيل مطار الخرطوم الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة الحياة الطبيعية، لا سيما مع التحديات الاقتصادية والخدمية التي يعاني منها السودان حاليا.

 

وجاءت زيارة الوفد السعودي، الذي ضم ممثلين عن وزارة الخارجية السعودية وصندوق التنمية السعودي ومركز الملك سلمان للإغاثة، لبحث الاحتياجات العاجلة للسودان، خاصة في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية، وفقًا لما أوردته صحيفة "العربية.نت".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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