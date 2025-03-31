الخليج اليوم .. السعودية.. شخص يحاول الانتحار عقب ارتكابه جريمة مروعة في مكة والأمن يصدر بيانا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف الأمن العام السعودي في بيان، عن جريمة مروعة ارتكبها مقيم ثم حاول الانتحار في المملكة، مشيرا إلى أنه تم ضبط المتهم واستكمال الإجراءات النظامية حيال الواقعة.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه تم ضبط المتهم مباشرة إثر حادثة اعتداء مقيم من الجنسية البنغلادشية بسلاح أبيض ورش مادة الأسيد الحارقة على زوجته أثناء نزولها من حافلة تابعة لشركة تشغيل وصيانة، نظرا لخلاف عائلي بينهما، نتجت عنه وفاتها، ووفاة أخرى وإصابة أخريات، وشروعه في الانتحار بسكب مادة الأسيد على نفسه، واستكمال الإجراءات النظامية حيال الواقعة.

ونشر حساب الأمن العام على منصة "إكس" هذا البيان، ما خلق حالة من الغضب والحزن لدى النشطاء، حيث كتب أحدهم معلقا: "أعوذ بالله من قسوة القلب"، وأضاف آخر: " لا حول ولا قوة إلا بالله.. في العيد.. حسبنا الله ونعم الوكيل".