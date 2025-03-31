الخليج اليوم .. غارات أميركية تستهدف معسكرات رئيسية للحوثيين بصنعاء وعمران

الرياض - كتب موسى القحطاني -

جددت المقاتلات الأميركية، ليل الأحد-الاثنين، شن غارات عنيفة على مواقع وثكنات جماعة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء وفي محافظة عمران.

وأكدت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" تجدد الغارات الأميركية على مواقع حوثية بصنعاء ليلاً، حيث طالت منطقة صرف شرقي العاصمة اليمنية. كما ذكرت المصادر أن الغارات الأميركية طالت أيضاً مواقعاً للحوثيين في مقر اللواء 310 في محافظة عمران.

وفي وقت سابق من الأحد كانت وسائل إعلام حوثية قد أحصت وقوع 13 غارة أميركية استهدفت منطقتي صرف والملكة بمديرية بني حشيش شرقي العاصمة صنعاء. كما استهدفت 4 غارات منطقة جدر بمديرية بني الحارث، شمالي العاصمة صنعاء.

وبحسب المصادر، فإن الغارات المتواصلة استهدفت معسكر الخرافي ومقر الأمن القومي الخاضعين لسيطرة الحوثيين في منطقة صرف شمالية شرق صنعاء، وسط تحليق مستمر وكثيف للطيران.

وأكد مراسل قناتي "العربية" أن "الغارات الأميركية استهدفت معسكرات رئيسية للحوثيين في صنعاء"، مشيراً لغارات طالت "معسكر الخرافي في صنعاء.. ومبنى الأمن القومي في صرف".

وقد أكدت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" أن الغارات "استهدفت مخابئ أسلحة حوثية تحت الأرض في صرف".

في هذا السياق قال مسؤول إسرائيلي إن "مخزون الصواريخ لدى الحوثيين انخفض بشدة بفعل ضرباتنا وضربات أميركا"، مضيفاً أن الحوثيين "باتوا لا يمتلكون سوى عشرات الصواريخ ومنصات الإطلاق فقط".





من جهتها أعلنت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً عن سقوط قتيل و5 جرحى جراء الغارات على منطقة جدر.

وفجر الأحد، أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت مجدداً مطار بن غوريون وسط إسرائيل بصاروخ باليستي، بينما أكدت إسرائيل اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل دخوله أجوائها، وذلك عقب دوي صفارات الإنذار في منطقة القدس المحتلة وتل أبيب.

كما أعلن الحوثيون اشتباكهم مع قطع بحرية أميركية، بما فيها حاملة الطائرات "هاري ترومان"، مستخدمين الصواريخ المجنحة والمسيّرات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أكد الجيش الأميركي صد جميع الهجمات.

وفي 15 مارس (آذار) الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماماً".