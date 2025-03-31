الخليج اليوم .. رئيس الدولة ونائباه يتلقون برقيات تهنئة بعيد الفطر من قادة الدول العربية والإسلامية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع كل من محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وقيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، ومحمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، سائلين المولى عز وجل أن يديم على الجميع الصحة والسعادة، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلدانهم وشعوبهم الشقيقة بالخير واليمن والبركات. كما أعرب القادة عن صادق تمنياتهم للشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع دوام الأمن والسلام والاستقرار.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الفطر السعيد، من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.