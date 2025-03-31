بإعلان مهم جداً...السودان تفاجئ اليمنيين

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عدن - ياسمين التهامي - �علنت وزارة الداخلية السودانية عن إعفاء اليمنيين من تأشيرة الدخول ورسوم الإقامة، إلى جانب غرامات التأخير.



ويمثل هذا القرار بارقة أمل للجالية اليمنية في السودان، مما يتيح لهم فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية والعيش بسلام واستقرار في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادهم.



تفاصيل القرار السوداني

أصدرت السلطات السودانية قرارًا يقضي بإعفاء اليمنيين القادمين مباشرة من اليمن من تأشيرة الدخول، بالإضافة إلى إعفائهم من رسوم الإقامة وغرامات التأخير.



ويمنح القرار اليمنيين فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوصول، مما يتيح لهم الوقت الكافي لترتيب أمورهم القانونية والمعيشية.



ومع ذلك، تم استثناء فئات العمل والاستثمار من هذه الإعفاءات، حيث يتم معاملتهم وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.



وفي هذا السياق، أعرب الدكتور عبدالحق يعقوب، ملحق شؤون المغتربين في السفارة اليمنية بالسودان، عن تقديره للجهود التي بذلتها وزارة الداخلية السودانية في هذا الإطار.



وأوضح أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتسهيل حياة اليمنيين في السودان.



وقد زار الدكتور يعقوب الإدارة العامة للجوازات والهجرة في السودان لبحث آليات تنفيذ القرار وتذليل أي عقبات قد تواجه اليمنيين.



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