شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي ورئيس الحكومة اللبناني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.



وتبادل الجانبين، خلال اللقاء، اليوم الأحد، في الديوان الملكي بقصر الصفا بمكة المكرمة، الأحاديث الودية، والتهنئة بعيد الفطر، وناقشا مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".