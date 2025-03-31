اخبار الخليج

ولي العهد السعودي ورئيس الحكومة اللبناني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

0 نشر
0 تبليغ

ولي العهد السعودي ورئيس الحكومة اللبناني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

شكرا لقرائتكم خبر عن ورئيس الحكومة اللبناني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ، مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.


وتبادل الجانبين، خلال اللقاء، اليوم الأحد، في الديوان الملكي بقصر الصفا بمكة المكرمة، الأحاديث الودية، والتهنئة بعيد الفطر، وناقشا مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها، وفقا لوكالة الأنباء "واس".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا