شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة استراتيجية بين شركتين للاتصالات فى المغرب لدعم التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كل من شركتي اتصالات المغرب (IAM) وإنوي (Wana Corporate) توقيع اتفاقية شراكة موسّعة، تهدف إلى تسريع عملية التحول الرقمي وإنشاء ونشر شبكات الألياف البصرية وتكنولوجيا الجيل الخامس (G5) في المغرب.

ووافق مجلس إدارة الشركتين- وفقا لبيان، الخميس- على توقيع هذه الاتفاقية، التي تأتي تماشياً مع التطورات الرقمية التي يشهدها المغرب، وتستجيب لطموحاتها في مجال توفير خدمات الاتصال فائق السرعة.

وفي إطار هذه الشراكة، جرى الاتفاق على توحيد جزء من بنيتهما التحتية السلبية للاتصالات من خلال تأسيس شركتين مشتركتين تمتلك كل منهما 50% من حصصهما.

وستتولى أحد الشركتين تسريع نشر البنية التحتية للألياف البصرية في جميع أنحاء المغرب، بهدف توفير اتصال فائق السرعة والوصول إلى الإنترنت بجودة عالية للمشتركين، عبر تحقيق مليون وصلة في غضون سنتين، و3 ملايين وصلة خلال 5 سنوات.

وستتولى الشركة الثانية تسريع نشر شبكات الجيل الخامس (G5)، لتوفير خدمات اتصال أسرع وبسعة وجودة عاليتين، وذلك من خلال إنشاء أبراج جديدة أو تحديث بعض الأبراج الحالية كبنية تحتية سلبية لمعدات الهواتف المحمولة. وتستهدف هذه الشركة إنشاء 2000 برج في غضون 3 سنوات، و6000 برج خلال 10 سنوات.

وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات المخصصة للمرحلة الأولى من المشروع 4.4 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات.. وستكون هذه البنية التحتية المشتركة مفتوحة أمام جميع مزودي خدمات الاتصالات الحاصلين على تراخيص تسمح لهم بتقاسم البنية التحتية، مع الحرص على الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

وتخضع هذه الشراكة لمراقبة الوكالة الوطنية المغربية لتقنين المواصلات (ANRT) في إطار اختصاصاتها المتعلقة بمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.