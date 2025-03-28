وسائل إعلام يمنية: 37 غارة أميركية استهدفت صنعاء وصعدة والحديدة والجوف وعمران منذ فجر اليوم

أفادت وسائل إعلام يمنية، بأن "37 غارة أميركية استهدفت صنعاء وصعدة والحديدة والجوف وعمران منذ فجر اليوم". كما استهدفت 4 غارات أميركية مديرية مجزر في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

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