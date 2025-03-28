قاض أميركي يأمر إدارة ترامب بحفظ رسائل "سيغنال" بعد تسريب خطط عسكرية

أمر قاض أميركي إدارة الرئيس دونالد ترامب بحفظ رسائل من مجموعة دردشة على تطبيق سيغنال استخدمها كبار مسؤولي الأمن القومي لمناقشة هجوم على مواقع الحوثيين في اليمن. وأعلن قاضي المحكمة الجزائية جيمس بوزبرغ ، إنه سيأمر الحكومة "بحفظ كل الاتصالات التي تمت عبر مجموعة سيغنال بين 11 و15 ذار". كما أمر القاضي الحكومة بتقديم تفاصيل بحلول الإثنين توضح الخطوات التي اتّخذتها لحفظ هذه الرسائل التي تم تبادلها في الفترة بين إنشاء مستشار الأمن القومي مايك والتز لمجموعة المحادثة وإضافته غولدبرغ بالخطأ ويوم الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين.

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