سي إن إن: الإدارة الأميركية عرضت على أوكرانيا مقترحا جديدا بشأن صفقة المعادن بين البلدين

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدرين مطلعين، تأكيدهما أن "الإدارة الأميركية عرضت على أوكرانيا مقترحا جديدا بشأن صفقة المعادن بين البلدين".

وشدد المصدران على أن "المقترح الأميركي الجديد يمنح واشنطن مزيدا من سبل الوصول لمعادن كييف الأرضية النادرة، ولا يتضمن أي بنود عن ضمانات أمنية لأوكرانيا".