شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف السويد للكنيسة الأرثوذكسية ينظم مائدة إفطار بحضور السفير المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أقام الأنبا أباكير أسقف كرسي الدول الاسكندنافية، مائدة افطار بمناسبة شهر رمضان الكريم وذلك في كنيسة السيدة العذراء وماربولس الرسول بوسط ستوكهولم بالسويد.

وذلك بحضور السفير احمد عادل سفير جمهورية مصر العربية لدى السويد، والقنصل يسرا عبادة القنصل العام لمصر لدى ستوكهولم، والمستشار احمد عبد المعطي وفضيلة الشيخ حسن زينهم.

واتسمت الليلة الرمضانية بروح مصرية خالصة تبادل فيها الأنبا اباكير الحديث وكلمات المحبة مع ضيوفه الكرام، وقدم لهم التهاني بحلول شهر رمضان المبارك راجيا لهم ولكل المصريين أقباطا ومسلمين أياما مباركة وأصواما مقدسة إذ يتزامن الصوم الكبير القبطي مع صوم رمضان لتجعل من الشعب مصري موحدا في فترة من الأصوام والعبادات، وراجيا لوطننا الغالي مصر مزيدا من الرخاء والازدهار والنماء.

وقدم الحضور شكرهم العميق إلى الأسقف المكرم على الدعوة الرمضانية والليلة المصرية التي عبرت عن وحدة نسيج الشعب المصري.