شكرا لقرائتكم خبر عن في غارات أمريكية على السفينة "جلاكسي ليدر"...انباء عن مقتل نجل شقيقة عبد الملك الحوثي وقيادات بارزة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفت مصادر مطلعة عن مقتل قيادات حوثية بارزة في غارات أمريكية استهدفت السفينة "جلاكسي ليدر" ومواقع أخرى في اليمن.

واضافت المصادر ان من بين القتلى، همدان ناجي الجبلي، نجل شقيقة عبد الملك الحوثي ومساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة، والذي لقي حتفه في غارة استهدفت السفينة "جلاكسي ليدر".

كما أكدت المصادر مقتل قيادات أخرى، من بينهم حسن خالد عبود الشريف (أبو همدان) وأبو علي يحيى علي الشريف (النمس)، بالإضافة إلى قيادات أخرى كانت تنتحل رتبًا عسكرية عليا.

وذكرت المصادر أن القيادي زكريا حجر، المسؤول عن الطيران المسيّر، قُتل مع عدد آخر في غارة استهدفت مبنى سكنيًا في منطقة الجراف شمال صنعاء.

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