شكرا لقرائتكم خبر عن ست علامات تحذيرية لمرض السكري في الساقين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مرض السكري هو اضطراب أيضي مزمن يتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب عدم قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين أو استخدامه بشكل فعال، يمكن أن يؤدي إلى أعراض مختلفة تؤثر على أعضاء متعددة ، بما في ذلك الساقين، من الأهمية بمكان التعرف على أعراض مضاعفات الساق المرتبطة بمرض السكري وفهمها لضمان التشخيص في الوقت المناسب والإدارة المناسبة.

اعراض مرض السكري في الساقين

- إحساس بالوخز

يقول الدكتور سانجاي سينغ ، الطبيب العام في مستشفى Cygnus Laxmi ، "يمكن أن يتسبب مرض السكري في تلف الأعصاب ، مما يؤدي إلى اعتلال الأعصاب المحيطية في الساقين، تشمل الأعراض الوخز ، والتنميل ، والحرقان ، وفقدان الإحساس، قد يواجه المرضى صعوبة في اكتشاف الإصابات أو القروح في أقدامهم ، مما قد يؤدي إلى التهابات وتقرحات.



-ضعف الدورة الدموية

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية في الساقين، تشمل الأعراض تقلصات الساق والألم والضعف والجروح التي تلتئم ببطء، إذا تُركت دون علاج ، يمكن أن يسبب مرض الشرايين المحيطية مضاعفات خطيرة مثل الغرغرينا وقد يستلزم البتر.



-تقرحات القدم السكرية

وفقًا للدكتور سينغ ، "يمكن أن يؤدي الاعتلال العصبي وضعف الدورة الدموية إلى تقرحات القدم ، وهي قروح مفتوحة بطيئة الشفاء وعرضة للعدوى، تتطلب هذه القرحات رعاية وإدارة دقيقة للجروح لمنع حدوث عواقب وخيمة ".



-احمرار وتورم

تُعرف هذه الحالة أيضًا باسم تشوه القدم السكرية ، ويمكن أن تسبب كسورًا وخلعًا في القدمين بسبب ضعف العظام وتلف المفاصل، تشمل الأعراض احمرار وتورم وتشوهات في القدم أو الكاحل.



-تغييرات الجلد

يقول الدكتور سينغ: "يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى تغيرات في مظهر الجلد ، مثل الجفاف والتشقق وزيادة خطر الإصابة بالالتهابات الفطرية أو البكتيرية".



-متلازمة تململ الساق (RLS)

على الرغم من أن الصلة الدقيقة بين مرض السكري ومتلازمة تململ الساق غير مفهومة تمامًا ، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى وجود ارتباط. يعاني المرضى الذين يعانون من متلازمة تململ الساق (RLS) من إحساس غير مريح في أرجلهم ، وغالبًا ما يرتاحون بالحركة، من الضروري للأفراد المصابين بداء السكري مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام ، واتباع نظام غذائي صحي ، والانخراط في نشاط بدني منتظم ، وتناول الأدوية الموصوفة أو الأنسولين وفقًا لتوجيهات مقدم الرعاية الصحية، تعتبر العناية الروتينية بالقدم والفحوصات المنتظمة مع أخصائي الرعاية الصحية أمرًا حيويًا لتحديد أي مضاعفات محتملة في وقت مبكر.



يؤكد خبراء الصحة على أهمية تثقيف المرضى في إدارة مرض السكري، يُمكِّن فهم الأعراض المرتبطة بمضاعفات الساق المرتبطة بالسكري المرضى من التماس العناية الطبية العاجلة عند الضرورة ، مما يساعد على منع تطور الحالة وتحسين نوعية الحياة بشكل عام، كما هو الحال مع أي حالة طبية ، فإن الاكتشاف المبكر والإدارة الشاملة هي مفاتيح الرعاية الناجحة لمرض السكري ، "كما يقول الدكتور سينغ.