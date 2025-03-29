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عدن - ياسمين التهامي - كشف تحقيق استقصائي بثته قناة اليمن اليوم بعنون "رجل الظل" ضمن برنامج "المراقب"عن أكبر شبكة مالية سرية تابعة للحوثيين و إيران تتضمن مجموعة واسعة من الكيانات والشركات التي تنفذ مهمة نقل الأسلحة و النفط و الأموال من إيران إلى الجماعات التابعة لها في المنطقة، بما في ذلك الحوثيون في اليمن.



ويرفع التحقيق، الستار عن رجل الظل و هو يمني إسمه سعيد الجمل و يدير هذه الشبكة من طهران متعاونا مع العديد من رجال الأعمال و شركات الشحن البحري و شركات الصرافة حول العالم بحسب الوثائق التي أوردها التحقيق.



و بحسب التحقيق فإن هذه الشبكة سهلت بيع الاف الأطنان من النفط الإيراني و نقل و تحريك عشرات الملايين من الدولارات لصالح إيران و أذرعتها في المنطقة ،عبر شركات عديدة تنشتر في لبنان و سوريا و الإمارات و قبرص و تركيا و روسيا و اليمن أيضا

ووفقا للتحقيق فإن هذه الشبكة تعمل ببالغ السرية حيث تحر ص على إخفاء كل القنوات التي تربطها بالكيانات العاملة حول العالم كما أن سعيد الجمل و منذ بدء نشاطه في العام 2009 ينتقل ما بين اليمن و إيران و لبنان بشكل سري للغاية و بهويات مزورة



وأكد المدير العام التنفيذي للقناة عبدالولي المذابي ، أن التحقيق يكشف عن الآليات الخفية وراء الدعم المالي الإيراني لوكلائها.

مشيراً إلى أن فريق التحقيق ظل يعمل لأكثر من سبعة أشهر في تتبع وتعقب الشبكات والكيانات التجارية التابعة للشبكة.

"رجل الظل"تحقيق استقصائي يكشف عن أكبر شبكة مالية حوثية إيرانية في المنطقة(فيديو)

