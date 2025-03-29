كشف ناشط سوداني, شاب يتبع للقوات المسلحة بمدينة الأبيض, عن استقبال مستشفى “الضمان”, بعروس الرمال, مولود جديد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد الناشط أن أسرة المولود الجديد اختارت للطفل اسم “جودات” تيمناً ببطل وقائد الفرقة 16 مشاه العميد حسين جودات. ويحظى العميد حسين جودات, بشعبية جارفة وذلك بعد قيادته كتيبته لدخول مدينة الأبيض وفك الحصار عنها بعد أن تلاحم جيشه بجيش “الهجانة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. من داخل المستشفى.. أسرة سودانية تطلق على مولودها الجديد أسم “جودات” تيمناً ببطل ملحمة “الهجانة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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