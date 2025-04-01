ممثل المدير التنفيذي لمحلية القولد يقدم واجب العزاء في شهداء الكرامة بدنقلا العجوز

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قدم ممثل المدير التنفيذي لمحلية القولد مدير الشؤون الإدارية ورئيس المقاومة الشعبية بالمحلية واجب العزاء لأسر شهداء معركة الكرامة الشهيد أحمد عبدالخالق خير السيد منطقة الغدار والشهيد راشد الرشيد محمد حمد المقاودة بوحدة بدنقلا العجوز .
وشملت الزيارة معايدة للجريح الملازم أبا يزيد عبدالرحمن، بمنطقة كدكول والجريح سامي عابدين بمستشفى عرب حاج .
بحضور مدير وحدة دنقلا العجوز ورئيس المقاومة بالوحدة وممثلي الأمن والشرطة ومدير النقل والبترول ، ومدير منظمة الشهيد بالمحلية ، وعدد من قيادات وأعيان المنطقة .
وترحم ممثل المدير التنفيذي مدير الشؤون الإدارية سعيد إبراهيم على الشهداء وهم يقدمون أنفسهم فداء لهذا الوطن .
وأكد دعم محلية القولد للقوات المسلحة وهي تقدم أرتالاً من الشهداء حيث بلغ عددهم حوالى (٢٨) شهيداً وعدداً من الجرحى والأسرى ، وذلك لحماية سيادة البلاد واستقرار الأوضاع الأمنية للمواطنين .
تحدث رئيس المقاومة الشعبية بمحلية القولد اللواء أحمد سليمان عن تضحيات الشهداء في معركة الكرامة في سبيل حماية البلاد والدفاع عن الأرض والعرض .
ودعا الله أن يتقبل الشهداء ويجعلهم في عليين ويمنحهم الجنة .
ودعا المواطنين لدعم الجهود التي تبذلها المقاومة لدعم المجهود الحربي .
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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