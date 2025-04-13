من يدفع ثمن المغامرة؟

بدأ الرئيس ترامب المواجهة مبكرًا، فلم يمضِ على وجوده فى البيت الأبيض غير شهرين، وأشعل النيران فى المشهد الدولى، وقلب الموازين، ودخل معركة من أخطر الأزمات التى تواجه العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.. إن أمريكا بلد الحريات وحقوق الإنسان قررت فجأة أن تعيد العالم إلى عصور العبودية، وهى أول من أقامها، وأن تنُصّب رئيسا يفرض الوصاية بالمال والسلاح والعبودية، وأن يلغى كل ما شهد العالم من أفكار الفلاسفة والمفكرين حول الديمقراطية والعدالة والمساواة..

أطلق الرئيس ترامب مسيرات جغرافية داعيًا إلى ضم كندا والمكسيك وقناة بنما، ثم أطلق سلاحه النووى فى صورة انقلاب تجارى عاصف حين غيرّ منظومة الرسوم الجمركية مع كل دول العالم، وتعجّل توقيت المواجهة مع الصين، ودخل فى معادلات جديدة تشبه الحروب التقليدية، وإن كان سلاحها المضاربات والبورصات وأسعار الأسهم والسندات.. ويبدو أن الرئيس ترامب تجاهل موازين العلاقات التجارية، وأن الصين قوة لا يسُتهان بها، فهى الأغنى والأكثر إنتاجًا وتصديرًا وذهبًا، وقبل هذا هى الأكثر عددًا كقوة بشرية ساحقة ماحقة. لقد أعلن ترامب الحرب على الصين ولم يحسب نتائج المواجهة، وهل تتوقف عند حدود المال والتجارة، أم ربما تجنح إلى مواجهة عسكرية يدفع ثمنها العالم كله..

إن الواضح أن الرئيس ترامب تسرّع فى البداية ولم يحسب النهاية، خاصةً أنه تجاهل موقف روسيا وإيران ودول شرق آسيا، وكلها تدور فى فلك الصين.. إن ترامب دخل ببلد الحريات إلى مغامرة غامضة قد تدفع أمريكا ثمنها، بل إن العالم كله سوف يكون ضحية قرارات الرئيس الأمريكى الذى يحاول أن يغير العالم كله ولم يحسب النتائج.

فاروق جويدة – بوابة الأهرام

