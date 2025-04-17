قائد القطاع الغربي بـ"اليونيفيل": نواصل العمل مع الجيش لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجنوب

لفت قائد القطاع الغربي في "​اليونيفيل​" العميد نيكولا ماندوليسي، خلال لقائه رئيس بلديّة ​العباسية​ علي موسى عز الدين، إلى أنّ "جنود حفظ السّلام في القطاع الغربي يشاركون يوميًّا على الأرض إلى جانب مجتمعات ​جنوب لبنان​"، مؤكّدًا "أهميّة الحوار المباشر مع النّاس". وأشار إلى أنّ "على جنودنا أن يتوقّفوا ويتحدّثوا مع النّاس، وأن يبنوا الثّقة ويحافظوا على صلتهم بالأرض".

بدوره، شدّد عز الدين بحسب بيان للمكتب الإعلامي في القطاع، على "العلاقة التّاريخيّة من التّعاون والاحترام المتبادل بين البلدة وجنود القبعات الزّرق التّابعين للقطاع الغربي في اليونيفيل"، مركّزًا على "أهميّة الحفاظ على علاقات قويّة مع المؤسّسات الدّوليّة". واعتبر أنّ "استئناف الحوار بعد وقف إطلاق النّار الأخير، أمر حاسم لاستقرار المنطقة".

ثمّ التقى ماندوليسي رئيس بلديّة ​القليلة​ محمد شمالي، الّذي أعرب عن "امتنانه العميق للالتزام المتواصل من قبل رجال ونساء اليونيفيل"، مشيدًا بـ"العلاقة الممتازة مع الكتيبة الإيطاليّة".

بدوره، أكّد ماندوليسي "أهميّة التّعاون اليومي لبناء الثّقة والأمن"، لافتًا إلى أنّ "بفضل تعاوننا الممتاز مع ​الجيش اللبناني​، نواصل العمل معًا لإعادة الأمن والاستقرار إلى جنوب لبنان".