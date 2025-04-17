نظّمت رعيّة إهدن- زغرتا ريسيتالًا دينيًّا في كنيسة مار يوحنا المعمدان- زغرتا، لمناسبة أسبوع الآلام، أحيته جوقة "Luminare"، وذلك بحضور حشد من أبناء المنطقة والمؤمنين.
تضمّن الريسيتال مجموعة من التّراتيل الدّينيّة الخاصّة بالمناسبة، الّتي توزّعت بين محطّات درب الصّليب وصلوات التّأمّل. ولفتت الرعيّة إلى أنّه "ساد المناسبة جوّ من الخشوع والتّأمّل، لما تضمّنته من تراتيل ذات بُعد إيماني ووجداني، يعمّق المشاركة الرّوحيّة في سرّ الفصح المجيد".
كانت هذه تفاصيل خبر رعية إهدن- زغرتا نظمت ريسيتالًا دينيًا في كنيسة مار يوحنا لمناسبة أسبوع الآلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.