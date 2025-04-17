رعية إهدن- زغرتا نظمت ريسيتالًا دينيًا في كنيسة مار يوحنا لمناسبة أسبوع الآلام

نظّمت رعيّة إهدن- زغرتا ريسيتالًا دينيًّا في كنيسة مار يوحنا المعمدان- زغرتا، لمناسبة أسبوع الآلام، أحيته جوقة "Luminare"، وذلك بحضور حشد من أبناء المنطقة والمؤمنين.

تضمّن الريسيتال مجموعة من التّراتيل الدّينيّة الخاصّة بالمناسبة، الّتي توزّعت بين محطّات درب الصّليب وصلوات التّأمّل. ولفتت الرعيّة إلى أنّه "ساد المناسبة جوّ من الخشوع والتّأمّل، لما تضمّنته من تراتيل ذات بُعد إيماني ووجداني، يعمّق المشاركة الرّوحيّة في سرّ الفصح المجيد".