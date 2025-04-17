حجار: الحكومة تعمل "على الهدا" كأن لا مشكلة في لبنان إلا السلاح

لفت الوزير السّابق ​هكتور حجار​ إلى أنّ "الجَمَل تمخّض، فَوَلَد لجنةً للبحث في عودة النّازحين السّوريّين بكرامة وأمان إلى ​سوريا​، وإعلان مشروع (قديم) لتأهيل طريق المطار، بينما يقبع أكثر من نصف مليون ​لبنان​ي جنوبي ومن الضّاحية الجنوبيّة خارج منازلهم منذ أشهر، ولا خطّة لإعادة الإعمار ولا اقتراحات للإعفاء من رسوم الكهرباء والماء والإنترنت والبلديّة... وحتّى لا تحرّك جدّيًّا لدعمهم اجتماعيًّا وتربويًّا وصحيًّا".

وشدّد في تصريح، على أنّه "كأنّه لم تُسرَق أموال المودعين، والقطاع العام يتنعّم برواتب فضفاضة، وكأنّ الضّمان استعاد تغطيةً ممتازةً للمواطنين... حكومةٌ تعمل "على الهدا" كأنّ لا مشكلة في لبنان إلّا السّلاح".