لفت عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، إلى أنّ "باستعادة التّغطية الدّوائيّة للصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي، للمستوى الّذي كانت فيه قبل الانهيار الاقتصادي، تكون الخدمات الاستشفائيّة والدّوائيّة للمضمونين قد خطت خطوات متقدّمة"، مؤكّدًا أنّ "جهود إدارة الضّمان، وإنهاء مجلس الإدارة بتوجيهات وزير العمل هي موقع تقدير".

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: الخدمات الاستشفائية والدوائية للمضمونين قد خطت خطوات متقدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.