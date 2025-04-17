قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير الفائدة..تعرف علي سعر الدولار

الشارقة - اميمة ياسر - تتزايد معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عن سعر الدولار اليوم الخميس 17 أبريل 2025 مقابل الجنيه قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي المصري، المقرر عقده اليوم، وسط ترقب السوق لنتائج ثاني اجتماعات البنك للعام الحالي.

اجتماع البنك المركزي المصري

يعقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس 17 أبريل 2025 ثاني اجتماعاته خلال العام الجاري؛ لحسم مصير سعر الفائدة، من حيث الرفع أو التثبيت أو الخفض، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع على مدار العام لمناقشة ومراجعة أسعار الفائدة.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

استقر سعر الدولار اليوم الخميس في البنك المركزي عند 51.05 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس استقر سعر الدولار الآن عند 51.03 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 51.03 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 51.03 جنيه للشراء، 51.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 51.03 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد عند 51.03 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع.

بكام سعر الدولار اليوم في مصر؟

حافظ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB على آخر مستوياته عند، 51.03 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 51.03 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع.