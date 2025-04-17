باسيل بحث مع السيناتور الفرنسي ستيفان رافييه الانسحاب الاسرائيلي وملف النازحين السوريين

إستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل السيناتور الفرنسي ستيفان رافييه والوفد المرافق بحضور النائبة ندى البستاني، وجرى عرض لأبرز التطورات فيي لبنان والمنطقة، مع التطرق لضرورة تطبيق ال 1701 والإنسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. كما تطرق اللقاء الى الخطر الداهم الذي يشكله بقاء النازحين السوريين في لبنان لاسيما وأن أسباب بقائهم انتفت في سوريا. وشدد باسيل ورافييه على أهمية وعمق العلاقات اللبنانية _ الفرنسية وعلى ضرورة الحفاظ عليها وتطويرها لما فيه من مصلحة للبلدين ولمّا يجمع الشعبين من ترابط تاريخي.

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