شكرا لقرائتكم خبر عن دولة توجه صفعة قوية للامارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هت المملكة العربية السعودية ، الليلة، رسميا وعلى اعلى مستوى لقيادتها، صفعة قوية الى الامارات، وطموحاتها في بسط نفوذها في المنطقة، تحبط مساعيها الحثيثة للسيطرة على خطوط الملاحة البحرية والموانئ الرئيسة في المنطقة. جاء هذا باستضافة المملكة ليل الجمعة (28 مارس) قمة جمعت بين ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الامير محمد بن سلمان ، ورئيس مجلس السيادة السوداني القائد الاعلى للقوات المسلحة السودانية، الفريق الركن اول عبدالفتاح البرهان. وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن "ولي العهد استقبل في قصر الصفا بمكة المكرمة فخامة رئيس مجلس السيادة السوداني، واستعرضا مستجدات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق". مضيفة أن اللقاء المتزامن مع تحقيق الجيش السوداني انتصارات كبيرة على مليشيا "الجنجويد" الانقلابية الممولة من الامارات: شهد "بحث آفاق التعاون بين البلدين، والتوافق على إنشاء مجلس تنسيق يُعنى بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات".

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