الجيش السوداني: قتلى وجرحى من الدعم السريع في هجمات لقواتنا على مواقعها بمحيط الفاشر

أعلن الجيش السوداني،عن "سقوط قتلى وجرحى من الدعم السريع في هجمات لقواتنا على مواقعها بمحيط الفاشر". وذكر الجيش السوداني ان " الدعم السريع استهدفت أحياء بمدينة الفاشر دون نتائج وتواصل عملية انسحابها من المدينة".

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