شكرا لقرائتكم خبر عن بن زايد يصف تفاصيل الضربات الأمريكية التي تسببت برعب السكان بصنعاء الليلة(مروع) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الصحفي ماجد زايد عل الضربات الأمريكية التي استهدفت صنعاء الليلة وتسببت برعب كبير للسكان



وقال الصحفي ماجد زايد في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

الضربات القوية التي سمعناها قبل قليل، كانت أربعة صواريخ متتالية وسريعة وشديدة، في معسكر قيادة الحرس الجمهوري بالسواد، بعد جولة دار سلم بمسافة خمسة كيلو أو اكثر، بمعنى المكان بعيد منا،

وتابع بالقول:ولكن ومع هذا البعد اهتزت صنعاء بكلها من شدة الضرب، وسمع جميع سكان المدينة الضرب من أقاصي صنعاء، نحن لم نعرف هذا من قبل، كانوا في ما مضى يضربون مناطق فلا يسمع الآخرون شيئًا.

واختتم بالقول:في السواد حدثت حالة من الرعب والخوف والصدمة، جراء الضربات الشديدة، ربنا يستر على هذا الشعب وعلى مواطنيه، كان الله معنا، وسيبقى.



هذا وهزت انفجارات عنيفة الليلة، العاصمة صنعاء، اثر غارات جديدة شنها الطيران الأمريكي.

واوضحت مصادر في وقت سابق الليلة ان الطيران شن قصف على مناطق في السواد وحزيز جنوب العاصمة اليمنية صنعاء

تزامنًا مع الغارات على صنعاء، شن الطيران الامريكي سلسلة غارات عنيفة على محافظة صعدة، معقل الحوثيين شمالي البلاد

وامس عاشت صنعاء ومحافظات اخرى ليلة مرعبة حيث شن الطيران الامريكي نحو 40 غارة هي الأعنف والأكثر خلال ليلة واحدة ، منذ بداية التصعيد وفق وسائل إعلام الحوثيين، الغارات استهدفت مناطق في صنعاء وصعدة والحديدة والجوف وعمران

