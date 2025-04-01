شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن مقتل قياديين في جماعة الحوثي والمقاتلات الأمريكية تستهدف مطار صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت المقاتلات الأمريكية "قاعدة الديلمي" الجوية العسكرية، التي تقع في مطار صنعاء الدولي، شمالي العاصمة، بواقع 3 غارات جوية.

وحسب تأكيد مصادر محلية فإن 3 غارات أمريكية دمرت مخابئ أسلحة حوثية ،في قاعدة الديلمي بعد تحليق مستمر فوق صنعاء.

وترجع مصادر في صنعاء أن الضربات العنيفة ربما دمرت مخازن محصّنة تحت الأرض، يستخدمها الحوثيون لخزن الأسلحة الإستراتيجية، إضافة إلى ورش تجميع الطائرات المسير

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعلن عن مقتل عدد من قيادات الحوثيين ومقاتليهم، نتيجة الغارات الأمريكية على مواقعهم خلال الأسبوعين الماضيين.

ووضح ترامب أن الهجمات على الحوثيين ستستمر ، حتى إنهاء تهديدهم للملاحة الدولية تماما.

وذكر ترامب أن جيش بلاده يضرب الحوثيين "ليلا ونهارا بضراوة متزايدة"، وأن قدراتهم التي تهدد الملاحة والمنطقة تُدمر بسرعة.

وأكد ترامب أن "الخيار أمام الحوثيين واضح، التوقف عن إطلاق النار على السفن الأمريكية، حتى تتوقف هجمات واشنطن عليهم. وإلا، فإنها في البداية فقط".