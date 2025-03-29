شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تؤجل إطلاق مولد الصور لمستخدمى ChatGPT المجانيين والان مع تفاصيل الخبر

سيضطر مستخدمو ChatGPT المجانيون إلى الانتظار لفترة أطول ليتمكنوا من استخدام ميزة إنشاء الصور المدمجة .

وقد أطلقت OpenAI مؤخرًا ميزة تتيح للمستخدمين إنشاء صور مباشرة داخل ChatGPT، وكان من المفترض أن تُطرح لجميع مستخدمي Plus وPro وTeam وFree.

ولكن، وفقًا للرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، فقد حققت هذه الميزة شعبيةً فاقت توقعات OpenAI، على الرغم من توقعاتهم العالية في البداية، ولذلك، سيتأخر طرحها للنسخة المجانية لفترة.

ونشر الناس إنتاج ChatGPT على منصات التواصل الاجتماعي ، ومن التوجهات الشائعة التي ظهرت بعد الإطلاق تحويل الصور إلى رسوم توضيحية على غرار استوديو جيبلي، حتى ألتمان سخر من الأمر واستخدم صورة لنفسه بنمط جيبلي كصورة شخصية على تويتر.

ولم يُحدد ألتمان موعدًا لوصول هذه الميزة إلى المستخدمين المجانيين، وحاليًا، على الراغبين باستخدام مُولّد الدردشة المدمج في روبوت الدردشة تسجيل الدخول إلى ChatGPT باستخدام حساب Plus أو Pro أو Team، ثم اختيار GPT-4o كنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بهم في الزاوية السفلية اليسرى.