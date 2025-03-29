ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب ميانمار إلى 694 قتيلا و1,670 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب ميانمار إلى 694 قتيلا و1,670 جريحا، وفقا لما أعلنه المجلس العسكري الحاكم في البلاد.

وضرب زلزال بقوة 7,7 درجات شمال غرب مدينة ساغاينغ في وسط ميانمار بعد ظهر الجمعة، حيث تسبب بدمار كبير في مناطق عدة من البلاد.

وفي تايلاند، قالت السلطات في بانكوك إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 16 وهناك 101 مفقود في ثلاثة مواقع بناء، تمشل مباني شاهقة.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 7,7 درجة على مقياس ريختر في منتصف ليل السبت - الأحد، وكان مركزه بالقرب من ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في ميانمار.