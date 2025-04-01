شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة .. بيراميدز يتقدم على الجيش الملكى بهدفى ماييلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال بيراميدز يتقدم على الجيش الملكى المغربى بهدفين نظيفين بعد مرور 30 دقيقة فى المباراة المقامة بينهما بإستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات دور الذهاب لدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا .



أحرز هدفى بيراميدز فيستون ماييلي في الدقيقتين 2 و 11 من عمر المباراة ، وسيطر لاعبو الفريق السماوى على مجريات المباراة تماما ، واعتمد الجيش الملكى على الهجمات المرتدة والتي كاد من إحداها أن يحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للفريق المغربى ، إلا أنه وبعد العودة لتقنية الفار الغاها .

تشكيل بيراميدز : -

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - محمد حمدي - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - يوسف أوباما - مروان حمدي

جاء تشكيل الجيش الملكى على النحو التالي:-

حراسة المرمى: حمزة حمياني.

خط الدفاع: كورتي كارنيرو، زين الدين دراج، يوسف الفحلي.

الوسط: خالد آيت، أحمد حمدون، لاربي ناجي، حاتم الساوبي.

الهجوم: بوخيريس، محمد ربيع، عبد الفتاح حدراف.