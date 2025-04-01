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30 دقيقة .. بيراميدز يتقدم على الجيش الملكى بهدفى ماييلى

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30 دقيقة .. بيراميدز يتقدم على الجيش الملكى بهدفى ماييلى

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القاهرة - سامية سيد - مازال بيراميدز يتقدم على الجيش الملكى المغربى بهدفين نظيفين بعد مرور 30 دقيقة فى المباراة المقامة بينهما بإستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات دور الذهاب لدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا .


أحرز هدفى بيراميدز فيستون ماييلي في الدقيقتين 2 و 11 من عمر المباراة ، وسيطر لاعبو الفريق السماوى على مجريات المباراة تماما ، واعتمد الجيش الملكى على الهجمات المرتدة والتي كاد من إحداها أن يحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للفريق المغربى ، إلا أنه وبعد العودة لتقنية الفار الغاها .  

تشكيل بيراميدز : - 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي -  محمد الشيبي - كريم حافظ
خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي
خط الهجوم: فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - محمود مرعي - محمد حمدي - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - يوسف أوباما - مروان حمدي

جاء تشكيل الجيش الملكى على النحو التالي:-
حراسة المرمى: حمزة حمياني.
خط الدفاع: كورتي كارنيرو، زين الدين دراج، يوسف الفحلي.
الوسط: خالد آيت، أحمد حمدون، لاربي ناجي، حاتم الساوبي.
الهجوم: بوخيريس، محمد ربيع، عبد الفتاح حدراف.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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