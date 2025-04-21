شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجودو يرشح رمضان درويش لانتخابات لجنة اللاعبين بالأولمبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو، برئاسة محمد مطيع، على ترشيح البطل المصري رمضان درويش، نجم منتخب مصر للجودو، لخوض انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالإنجازات وتمثيله المشرف لمصر على الساحة الدولية.

ويعد رمضان درويش واحدًا من أبرز نجوم اللعبة في مصر وأفريقيا، حيث بدأ مشواره الرياضي منذ الصغر، وتدرج في ممارسة الجودو حتى أصبح أحد أعمدته الأساسية على الساحة العالمية.

وحقق العديد من الإنجازات التاريخية أبرزها التتويج بـ8 ألقاب في البطولة الأفريقية، وحصد 3 ذهبيات في بطولة البحر المتوسط، بالإضافة إلى عدد من الميداليات في بطولات الجائزة الكبرى والجراند سلام وكأس العالم.

وشارك درويش في ثلاث دورات أولمبية متتالية؛ لندن 2012، ريو دي جانيرو 2016، وطوكيو 2020، كما حصل على وسام الرياضة من الدرجة الأولى ووسام الجمهورية تقديرًا لعطائه ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

ولا تقتصر خبرات رمضان درويش على الإنجازات داخل البساط، حيث يعد أيضا خبيرًا ومحاضرا دوليًا معتمدا لدى الاتحاد الدولي للجودو (IJF)، مما يعكس مكانته الفنية والعلمية في تطوير اللعبة إقليميا وعالميا.

ويأتي ترشيح رمضان درويش ليعكس ثقة الاتحاد المصري للجودو في كفاءته وقدرته على تمثيل اللاعبين والدفاع عن مصالحهم، خاصة لما يمتلكه من خبرات كبيرة وعلاقات واسعة في الوسط الرياضي المصري والدولي.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، قد أعلنت بدء إجراءات انتخابات لجنة اللاعبين لاختيار ممثل اللاعبين في مجلس إدارة اللجنة، استعداداً لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة “لوس أنجلوس 2028”.

وأوضحت اللجنة، في خطاب رسمي موجه لرؤساء الاتحادات الرياضية، أن باب الترشح سيفتح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، على أن تجرى الانتخابات يوم الخميس 24 أبريل الجاري، وذلك تحت إشراف لجنة مشكلة وفقاً للإرشادات الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية.

وحددت اللجنة عدة شروط للترشح، من أبرزها ألا يقل عمر المرشح عن 18 عاماً، وأن يكون قد شارك في إحدى الدورات الأولمبية الثلاث الأخيرة (ريو دي جانيرو 2016 – طوكيو 2020 – باريس 2024)، وألا يكون قد صدر بحقه أي عقوبات تخص مخالفة لوائح مكافحة المنشطات.