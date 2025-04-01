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كريم كحلة بطل الأثقال يحتفل بزفافه علي بسمة عماد

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  • كريم كحلة بطل الأثقال يحتفل بزفافه علي بسمة عماد 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 10:22 م

احتفل كريم كحلة بطل رفع الأثقال علي زفافه من بسمة عماد لاعبة الأثقال أيضا وسط الأهل والأصدقاء.

وكان الثنائي كحلة وبسمة قد احتفلا بخطوبتهما منذ 3 سنوات في عام 2022 .

حقق كريم كحلة لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال 3 ميداليات فضية فى الخطف والكلين والمجموع بمنافسات وزن 96 كجم فى بطولة كأس العالم 2024  بتايلاند والمؤهلة لأولمبياد باريس التي شارك فيها اللاعب ولكن لم يحالفه الحظ لتحقيق ميدالية .


كريم كحلة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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