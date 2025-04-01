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شكرا لقرائتكم خبر عن كريم كحلة بطل الأثقال يحتفل بزفافه علي بسمة عماد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 01 أبريل 2025 10:22 م
احتفل كريم كحلة بطل رفع الأثقال علي زفافه من بسمة عماد لاعبة الأثقال أيضا وسط الأهل والأصدقاء.
وكان الثنائي كحلة وبسمة قد احتفلا بخطوبتهما منذ 3 سنوات في عام 2022 .
حقق كريم كحلة لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال 3 ميداليات فضية فى الخطف والكلين والمجموع بمنافسات وزن 96 كجم فى بطولة كأس العالم 2024 بتايلاند والمؤهلة لأولمبياد باريس التي شارك فيها اللاعب ولكن لم يحالفه الحظ لتحقيق ميدالية .
كريم كحلة
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