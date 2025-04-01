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الشوط الأول .. بيراميدز يتقدم على الجيش الملكى بثلاثة أهداف مقابل هدف

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الشوط الأول .. بيراميدز يتقدم على الجيش الملكى بثلاثة أهداف مقابل هدف

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القاهرة - سامية سيد - يتقدم بيراميدز على الجيش الملكى بثلاثة أهداف مقابل هدف في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات دور الذهاب لدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا .

أحرز أهداف بيراميدز فيستون ماييلي " هدفين " في الدقيقتين 2 و 11 من عمر المباراة ، وأضاف إبراهيم عادل الهدف الثالث في الدقيقة 39 ، بينما احرز عبد الفتاح حدراف هدف الجيش الملكى الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع . 

سيطر لاعبو بيراميدز على مجريات الشوط الأول تماما ، واعتمد الجيش الملكى على الهجمات المرتدة والتي كاد من إحداها أن يحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للفريق المغربى ، إلا أنه وبعد العودة لتقنية الفار الغاها .

وجاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين ، وبعدما نجح بيراميدز في إحراز الهدف الأول في الدقائق الأولى أدى ذلك لمحاولة الجيش الملكى لإدراك التعادل وهو ما جعل لاعبو بيراميدز ينشطون وينجحوا في إحراز الهدف الثانى والثالث ، إلا أنه ومن إحدى الهجمات المرتدة في نهاية الشوط ينجح الفريق المغربى من إحراز الهدف الأول .   

تشكيل بيراميدز : 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي -  محمد الشيبي - كريم حافظ
خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي
خط الهجوم: فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - محمود مرعي - محمد حمدي - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - يوسف أوباما - مروان حمدي
وجاء التشكيل على النحو التالي:-
حراسة المرمى: حمزة حمياني.
خط الدفاع: كورتي كارنيرو، زين الدين دراج، يوسف الفحلي.
الوسط: خالد آيت، أحمد حمدون، لاربي ناجي، حاتم الساوبي.
الهجوم: بوخيريس، محمد ربيع، عبد الفتاح حدراف.

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