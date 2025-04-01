شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يحرز هدف بيراميدز الثالث فى الجيش الملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم بيراميدز على الجيش الملكى المغربى بالهدف الثالث عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقة 39 من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات دور الذهاب لدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا ، لتصبح النتيجة 3-0.



تقدم بيراميدز بهدفى فيستون ماييلي في الدقيقتين 2 و 11 من عمر المباراة وأضاف إبراهيم عادل الهدف الثالث فى الدقيقة 39 ، وسيطر لاعبو الفريق السماوى على مجريات المباراة تماما ، واعتمد الجيش الملكى على الهجمات المرتدة والتي كاد من إحداها أن يحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للفريق المغربى ، إلا أنه وبعد العودة لتقنية الفار الغاها .

تشكيل بيراميدز :-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - محمد حمدي - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - يوسف أوباما - مروان حمدي

جاء تشكيل الجيش الملكى على النحو التالي:-

حراسة المرمى: حمزة حمياني.

خط الدفاع: كورتي كارنيرو، زين الدين دراج، يوسف الفحلي.

الوسط: خالد آيت، أحمد حمدون، لاربي ناجي، حاتم الساوبي.

الهجوم: بوخيريس، محمد ربيع، عبد الفتاح حدراف.